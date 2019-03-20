Адвокат попросил освободить Караулову по УДО

Адвокат Варвары Карауловой Сергей Бадамшин попросил суд отпустить её условно-досрочно. Об этом правозащитник рассказал ТАСС.

— Я подал ходатайство в Вологодский городской суд об условно-досрочном освобождении Карауловой от отбывания наказания, — сказал адвокат.

Бадамшин отметил, что Караулова имеет для этого ряд оснований, в частности, она отбывала срок без нарушений установленного порядка и неоднократно поощрялась администрацией колонии.

Варвару Караулову арестовали в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГИЛ*. Девушка втайне от родителей улетела в Стамбул. Там её задержали вместе с группой россиян, которые, как предполагается, пытались попасть в Сирию. В марте 2017 года Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Варваре Карауловой в 4,5 года.

*Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.