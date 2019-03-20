Генпрокурор Украины заявил о списке "неприкасаемых", переданном из Вашингтона

По словам Луценко, он ответил Штатам, что это невозможно и никто не сможет остановить его от судебных действий в случае совершения преступления.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о списке "неприкасаемых" для правосудия лиц, который ему вручила посол США в Киеве Мари Йованович во время их первой встречи. Об этом сообщает Hill.

Однако, по словам Луценко, он ответил Соединённым Штатам, что это невозможно и никто не сможет остановить его от судебных действий в случае совершения кем-либо преступления.

Кроме этого, он рассказал, что его ведомство не получало четырёх миллионов долларов от американского посольства. Отказ от перевода этих средств он назвал "довольно странной ситуацией".