Госдума объяснила санкции Украины против РФ приближающимися выборами

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик прокомментировал расширение Украиной санкционных ограничений. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, данные меры были предприняты властями Украины, в частности Петром Порошенко, в связи с предстоящими президентскими выборами.
— До выборов осталось 10 дней, по всем социологическим опросам Порошенко не может претендовать на первое место. Поэтому каждое его действие сегодня, каждый шаг и высказывание продиктовано желанием остаться президентом Украины ещё на пять лет, — заявил Белик.
Кроме этого, политик подчеркнул, что основная роль Украины во внешнеполитической игре заключается в одновременном с Соединёнными Штатами принятии санкций против России. На другие процессы, отмечает Белик, Украина не может сильно повлиять.
Ранее Лайф писал о том, что Правительство Украины ввело в действие дополнительные персональные санкции против граждан России.
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