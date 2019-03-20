Органы опеки разлучили мать-инвалида с новорождённой дочкой. Но правда победила

После резонанса в СМИ на происходящее отреагировала областной уполномоченный по правам ребёнка.

В Магнитогорске Челябинской области матери-инвалиду Алине А. пришлось отстаивать право на собственного ребёнка: дочь ей не хотели отдавать уже в роддоме. Об этом Лайфу рассказала сама потерпевшая.

— Органы опеки написали на меня заявление, чтобы лишить меня родительских прав. Я объясняла им — и что, что у меня вторая группа инвалидности? Что мне теперь, не рожать? Я дееспособная и могу воспитать ребёнка. А они там придумали, что у меня по голове инвалидность... Они вспомнили про суицид, который я на первом курсе хотела сделать. Я сейчас нормальный человек, работаю, у меня есть квартира, я могу делать всё самостоятельно! — рассказывала Алина.

После того как история вызвала резонанс в региональных СМИ, на происходящее отреагировала областной уполномоченный по правам ребёнка Ирина Буторина. Она сообщила Лайфу, что помогает Алине.

— История потребовала моего вмешательства. Вчера мы отозвали иск об ограничении родительских прав Алины. Алине предложили разные варианты, если есть трудности, — есть такая форма поддержки... Но тем не менее мы будем разбираться, почему вообще возникли такие предположения, что она не сможет справиться, — объяснила Лайфу Буторина.

По словам омбудсмена, она не увидела ни в одном документе, что Алина может угрожать жизни и здоровью ребёнка.

При этом глава Управления социальной защиты населения Ирина Михайленко сообщила, что мать новорождённой девочки не просто инвалид второй группы, а инвалид по психзаболеванию.

— Она не просто инвалид второй группы, она инвалид второй группы по психзаболеванию. Но никто не забирал ребёнка, — заявила Михайленко.

По данным местных СМИ, после разразившегося скандала Алине разрешили вернуться в больницу к дочери, сейчас она с ней в палате.