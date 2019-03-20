Органы опеки разлучили мать-инвалида с новорождённой дочкой. Но правда победила

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Органы опеки разлучили мать-инвалида с новорождённой дочкой. Но правда победила

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Фото: © Pixabay

После резонанса в СМИ на происходящее отреагировала областной уполномоченный по правам ребёнка.

В Магнитогорске Челябинской области матери-инвалиду Алине А. пришлось отстаивать право на собственного ребёнка: дочь ей не хотели отдавать уже в роддоме. Об этом Лайфу рассказала сама потерпевшая.

Органы опеки написали на меня заявление, чтобы лишить меня родительских прав. Я объясняла им — и что, что у меня вторая группа инвалидности? Что мне теперь, не рожать? Я дееспособная и могу воспитать ребёнка. А они там придумали, что у меня по голове инвалидность... Они вспомнили про суицид, который я на первом курсе хотела сделать. Я сейчас нормальный человек, работаю, у меня есть квартира, я могу делать всё самостоятельно! — рассказывала Алина.

После того как история вызвала резонанс в региональных СМИ, на происходящее отреагировала областной уполномоченный по правам ребёнка Ирина Буторина. Она сообщила Лайфу, что помогает Алине.

История потребовала моего вмешательства. Вчера мы отозвали иск об ограничении родительских прав Алины. Алине предложили разные варианты, если есть трудности, — есть такая форма поддержки... Но тем не менее мы будем разбираться, почему вообще возникли такие предположения, что она не сможет справиться, — объяснила Лайфу Буторина.

По словам омбудсмена, она не увидела ни в одном документе, что Алина может угрожать жизни и здоровью ребёнка.

При этом глава Управления социальной защиты населения Ирина Михайленко сообщила, что мать новорождённой девочки не просто инвалид второй группы, а инвалид по психзаболеванию.

Она не просто инвалид второй группы, она инвалид второй группы по психзаболеванию. Но никто не забирал ребёнка, — заявила Михайленко.

По данным местных СМИ, после разразившегося скандала Алине разрешили вернуться в больницу к дочери, сейчас она с ней в палате.

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