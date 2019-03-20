Двое детей месяц прожили с телами родных после кровавой бойни на Урале

Двоих живых детей обнаружили в уральском населённом пункте Полевской Свердловской области вместе с четырьмя телами их родственников. Об этом сообщает телеграм-канал L ife Shot.

Как уточняется, массовое убийство произошло в ходе ссоры. По предварительным данным, молодая пара пригласила в гости брата, мать жены и её сестру с двумя детьми. Во время вспыхнувшего между мужчинами скандала хозяин дома зарезал шурина. Всех свидетелей произошедшего убили, оставив в живых только детей.

Тела троих жертв спрятали в подвале. Вместе с ними держали и детей.

Четвёртым убитым стал друг семьи, который приехал к молодым, почуяв неладное. Его труп хранили в шкафу.

Отмечается, что на след убийц сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти лишь спустя месяц после произошедшего. Всё это время преступники продолжали жить в своём доме вместе с телами убитых близких.

После задержания малышей передали в детский дом, где с ними работают врачи.