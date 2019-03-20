Мужчина разделся до стрингов в Третьяковской галерее — видео

Его явление не было случайным. Он отвлекал внимание посетителей и охраны, пока напарник в это время вешал на стену свою картину.

В одном из залов Третьяковской галереи неизвестный мужчина разделся до стрингов.

В таком виде он спокойно дефилировал перед изумлённой публикой.

При этом на теле мужчины краской были нарисованы знаки и символы.

По словам очевидцев, он не произносил никаких речей и после дефиле пошёл голым на выход, оставив одежду в музее.

Когда мужчина исчез, оказалось, что его явление не было случайным. Он отвлекал внимание посетителей и охраны, пока напарник вешал на стену свою картину.

В настоящий момент полиция разыскивает мужчину.