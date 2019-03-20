Мужчина разделся до стрингов в Третьяковской галерее — видео

В одном из залов Третьяковской галереи неизвестный мужчина разделся до стрингов.
В таком виде он спокойно дефилировал перед изумлённой публикой.
При этом на теле мужчины краской были нарисованы знаки и символы.
По словам очевидцев, он не произносил никаких речей и после дефиле пошёл голым на выход, оставив одежду в музее.
Когда мужчина исчез, оказалось, что его явление не было случайным. Он отвлекал внимание посетителей и охраны, пока напарник вешал на стену свою картину.
В настоящий момент полиция разыскивает мужчину.
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