Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению Рогозина

Главное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по заявлению о клевете, поступившему от гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает ТАСС.

—Действительно, на основании заявления Рогозина еще в феврале было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ (Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ,— Прим. Лайфа),—отметил источник из правоохранительных органов, не пожелавший называть своё имя.

Как уточняется, возмущение у главы госкорпорации вызвали публикации на сайтах "Руспресс" и "Компромат-Урал", в которых негативно оценили деятельность Рогозина.

Отмечается, что в Роскосмосе отказались от комментариев, но подтвердили факт подачи в правоохранительные органы заявления о клевете и защите достоинства.