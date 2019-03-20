Киркоров ответил на новый иск и обвинения в плагиате от Маруани

Филипп Киркоров выразил уверенность, что композитора Дидье Маруани, повторно выдвинувшего обвинения в плагиате, в очередной раз поставят на место.

— На моём пути много встречалось людей, которые хотели привлечь к себе внимание скандалом с Филиппом Киркоровым. Он (Маруани. — Прим. Лайфа) уже один раз захотел, но его поставили на место. Поставят ещё раз,— приводит слова звёздного исполнителя РИА "Новости".

Как писал Лайф, ранее Маруани потребовал с Киркорова 272 миллиона рублей за заимствования из его песни Symphonic Space Dream, которые он услышал в композиции "Жестокая любовь".