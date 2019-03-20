Учёные выяснили, что горячий чай смертельно опасен

Международная группа учёных выяснила, что употребление горячего чая повышает риск развития рака пищевода. Об этом сообщает портал EurekAlert.

Отмечается, что в исследованиях приняли участие более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет. За десять лет наблюдений у испытуемых было выявлено 317 случаев этого заболевания.

Таким образом, учёные выяснили, что ежедневное употребление более 700 миллилитров чая, температура которого превышает 60 градусов по Цельсию, увеличивает риск развития рака пищевода на 90%.

Авторы исследования также подчеркнули, что результаты исследования применимы не только к чаю, но и к другим горячим напиткам.