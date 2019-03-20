РФС запретил "Крыльям Советов" заявку новых игроков из-за долга перед Тихоновым

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РФС запретил "Крыльям Советов" заявку новых игроков из-за долга перед Тихоновым

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Экс-главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов. Фото: © РИА Новости/Анар Мовсумов

Российский футбольный союз (РФС) запретил самарским "Крыльям Советов" регистрацию новых игроков из-за задолженности перед бывшим тренером команды Андреем Тихоновым.

Как указывается на сайте РФС, "Крылья Советов" обязали выплатить Тихонову задолженность по соглашению о расторжении контракта, а также проценты за задержку выплат.

Отмечается, что в случае выполнения этих условий запрет на регистрацию игроков может быть снят.

Напомним, под руководством Андрея Тихонова клуб из Самары завоевал путёвку в Российскую премьер-лигу. Специалист покинул "Крылья Советов" в октябре прошлого года. На его место пришёл Миодраг Божович. Сейчас самарцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 19 матчах.

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