Туск назвал условие, при котором ЕС поддержит отсрочку Brexit

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Туск назвал условие, при котором ЕС поддержит отсрочку Brexit

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Фото: © Flickr/ Kancelaria Premiera

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза возможен в том случае, если парламент одобрит сделку по Брекситу. Полный текст обращения политика к журналистам был опубликован на сайте Евросовета.

По итогам переговоров, которые я проводил последние несколько дней, полагаю, что короткая отсрочка Brexit возможна, но при условии, что палата общин поддержит сделку, — сказал Туск.

При этом он уточнил, что вопрос продолжительности отсрочки Брексита "остаётся открытым".

Как писал Лайф, ранее в СМИ появилась информация о том, что британский премьер Тереза Мэй должна будет покинуть свой пост ради того, чтобы сделку по выходу из Евросоюза поддержали её влиятельные однопартийцы.

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