Педофил 10 лет удерживал мальчика в рабстве в московской коммуналке

В Москве поймали педофила, который 10 лет держал в рабстве мальчика.

По информации НТВ, мужчина встретил свою жертву в 2007 году. Тогда мальчику было девять лет, но он уже регулярно курил, употреблял алкоголь и сбегал из дома — соседи объясняли такое поведение алкоголизмом матери.

Подозреваемый пригласил ребёнка домой и удерживал его взаперти в течение практически десяти лет. Лишь когда мальчик повзрослел, он разрешил ему выходить по вечерам на прогулки, во время которых юноша даже не пытался сбежать или позвать на помощь.

Спасли мальчика в 2017 году — полицейские остановили подозрительного прохожего для проверки документов, которых у него не оказалось. Проверив фамилию по базе, правоохранители выяснили, что юноша много лет находится в розыске. Ребёнка искали по всей стране, пока он находился практически в соседнем доме.

Отмечается, что пострадавшего вернули в семью. Для возвращения к нормальной жизни юноше пришлось пройти курс реабилитации, во время которого он заново учился читать и писать.

Также сообщается, что мужчина уже признался в совершённом преступлении. Известно, что он и раньше привлекался по подобным статьям. Теперь мужчина предстанет перед судом — ему грозит до 20 лет лишения свободы. Всё это время в коммуналке проживала и мать подозреваемого — она проходит по делу как свидетель.