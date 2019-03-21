Порошенко заявил, что Украина синхронизировала санкции против России с ЕС и США

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Порошенко заявил, что Украина синхронизировала санкции против России с ЕС и США

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Пётр Порошенко. Фото: © Администрация президента Украины

Лидер Незалежной Пётр Порошенко заявил, что санкции, введённые против России, "были синхронизированы" с аналогичными мерами ЕС и США.

Все, кто был причастен к акту агрессии в Керченском проливе, были включены в этот пакет санкций. Украинские санкции были синхронизированы с санкциями ЕС и США против РФ, — написал Порошенко в "Твиттере".

Напомним, ЕС и США продлили санкции против российских физических и юридических лиц из-за инцидента в Керченском проливе. Позже дополнительные индивидуальные санкции ввела Украина.

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