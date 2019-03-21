Трамп заявил, что США потратят на модернизацию танков M1 Abrams $6 миллиардов

На усовершенствование основных боевых танков M1 Abrams в течение трёх лет США планируют потратить шесть миллиардов долларов. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

— За три ближайших года мы инвестируем более шести миллиардов долларов в усовершенствование и модификацию танков M1 Abrams, — отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что данная сумма почти вдвое превышает инвестиции администрации его предшественника, Барака Обамы, выделенные за восьмилетний период.

Как писал Лайф, ранее Трамп призвал конгресс увеличить расходы на оборону из-за Китая и России.