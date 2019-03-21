В США пользователи соцсетей помогли девушке найти потерявшегося в парке парня

Разминувшись с парнем в парке Walt Disney World в США, Бриттани Блейк сумела отыскать его лишь спустя три часа. Об этом сообщает The Sun.

Как уточняется, у молодого человека был разряжен телефон и дозвониться до него не представлялось возможным.

Не растерявшись, девушка обратилась за помощью в группу фанатов тематического парка в социальной сети и приложила к посту совместную фотографию.

По предварительным данным, за пару часов на пост отреагировало более полутора тысяч пользователей.

Благодаря им Бриттани удалось найти парня за несколько минут до закрытия парка.