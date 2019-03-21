Врач Юлии Началовой признался, что у неё не было денег на лечение

Главный врач клиники "Можайка 10" Василий Шуров, лечивший Юлию Началову полгода назад, признался, что у известной исполнительницы были финансовые проблемы.

Как рассказал Шуров, ещё полгода назад Началова проходила курс лечения в клинике бесплатно.

— С неё никто ни копейки не взял. Уже тогда я понимал — ей не с чего платить. На похоронах Юли мы бесплатно предоставим машину скорой помощи, там будут дежурить наши врачи, — заявил Шуров в интервью МК.

По его словам, "внешне всем казалось, что Началова была благополучна и ни в чём не нуждалась, но это далеко не так".

— В последние годы она жила очень скромно, — добавил Шуров.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни после перенесённой операции. Похороны певицы состоятся на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта.