В Польше объяснили отказ пригласить РФ на годовщину начала Второй мировой войны

В Польше объяснили, что отказались приглашать Россию на мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны, из-за якобы "нарушения СССР международного права в 1939 году". Об этом заявил глава Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

— Мероприятия пройдут в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств, — приводит слова Щерского Польское агентство печати.

Напомним, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда немецкие войска вошли в Польшу. После этого одна часть государства отошла к Германии, а другая — к СССР.