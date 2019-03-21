Мэй обвинила парламент в переносе даты выхода Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на членов парламента ответственность за перенос сроков Брексита. Об этом она заявила во время телеобращения.

В ходе выступления политик упрекнула парламентариев за то, что они никак не могут прийти к единому мнению в отношении реализации Брексита.

—Я уверена, что обществу это надоело. Вы устали от того, что парламентарии говорят лишь о Брексите, в то время как у вас есть реальные причины для беспокойства,— сказала она.

При этом она подчеркнула, что теперь члены парламента должны принять решение.

Как писал Лайф, ранее Мэй призналась, что она сожалеет о переносе даты выхода Великобритании из ЕС.