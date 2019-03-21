Аваков: Нужно уважать русскоязычных украинцев, но не россиян

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что нужно уважать украинцев, привыкших думать и говорить на русском языке.

— Мы должны уважать тех наших граждан, я подчёркиваю: наших, не российских, которые привыкли читать, думать и излагать мысли на русском языке, — сказал глава МВД в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Аваков также отметил, что ему неприятны языковые люстрации и "потуги ультранационалистов". При этом он подчеркнул, что участники официальных мероприятий должны вести разговоры только на государственном языке.

Напомним, ранее в Верховную раду Украины был внесён законопроект, который дискриминирует русский язык.