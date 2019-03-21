Партию премьера Венгрии исключили из Европейской народной партии за клевету

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" была исключена из Европейской народной партии за дезинформацию и отступление от ценностей организации. Об этом сообщили на сайте ЕНП.

В заявлении также осудили Венгрию за антимиграционную политику и рекламные щиты с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Как уточняется, решение было принято в результате голосования, по итогам которого за исключение венгерской правящей партии проголосовали 190 делегатов, в то время как всего три голоса выразили протест.

Отмечается, что данное решение в дальнейшем не позволит членам партии "Фидес" голосовать в рамках ЕНП, принимать участие в заседаниях и предлагать своих кандидатов на различные должности.

Как писал Лайф, ранее Орбан не исключил возможности распада Евросоюза в том случае, если страны Западной Европы будут продолжать навязывать остальным государствам сообщества политику поощрения иммиграции.