В Третьяковке прокомментировали появление в музее мужчины в стрингах

В Третьяковке назвали "несанкционированным перформансом" появление в музее мужчины в стрингах, спокойно дефилировавшего перед публикой.

— Угрозы для произведений искусства и посетителей во время проведения перформанса не было, — рассказали ТАСС в пресс-службе Третьяковской галереи.

Напомним, 20 марта неизвестный полуобнажённый мужчина прошёлся по нескольким залам, после чего покинул Третьяковку. Сообщалось, что таким образом посетитель отвлекал внимание, пока его напарник размещал на стене музея свою картину. Лайф опубликовал видео прогулки мужчины в стрингах по Третьяковке.