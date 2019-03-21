Москалькова сообщила, что Вышинского перевели в хорошую камеру

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что задержанного на Украине главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского перевели в нормальную камеру.

— Он переведён был два дня назад из той камеры, где у него не было света, не было постельного белья, в нормальную, хорошую камеру, где пять человек, где все нормы и условия соответствуют международным правилам, — сказала омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года. СБУ обвиняет журналиста в госизмене и в незаконном обороте оружия. 20 марта 2019 года Москалькова приняла участие в судебном заседании по его делу.