Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины

Главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан, поскольку считает необходимым добиться прекращения уголовного дела. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

— Его ответ был такой, что об обмене не может быть и речи, речь должна быть только о справедливом решении, — приводит слова омбудсмена РИА "Новости".

Как писал ранее Лайф, Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в госизмене, а позже — в незаконном обороте оружия. Через несколько дней он был арестован Херсонским городским судом на два месяца, однако позже эта мера пресечения продлевалась, последний раз — 6 марта.