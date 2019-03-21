Жительницы Забайкалья смогут бесплатно узнать пол будущего ребёнка

В Забайкалье женщины получат возможность бесплатно узнать пол будущего ребёнка.

— Оплата за определение пола в регионе давно возмущала будущих мам. Об этой ситуации я слышала ещё в Москве. Теперь эта услуга будет бесплатна, — написала в "Инстаграме" уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, которая 20 марта посетила регион.

Она также сообщила, что "соответствующее заявление сделано уже на межведомственном совещании с участием представителей профильных краевых министров и ведомств".

Также Кузнецова добавила, что вопрос предоставления данной услуги беременным женщинам был решён оперативно, а по другим, требующим времени, были установлены конкретные сроки для устранения выявленных нарушений.