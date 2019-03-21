СМИ: Boeing отложила запуск корабля CST-100 Starliner к МКС

Американская компания Boeing планирует на три месяца отложить запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции. Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, ранее сроки беспилотного запуска перенесли с марта на апрель, в то время как запуск корабля с экипажем ожидался в августе.

Отмечается, что с 2011 года к МКС летали только отечественные корабли "Союз".

В США новые корабли спроектировали Boeing и SpaceX, которые 2 марта успели запустить корабль Crew Dragon и провести стыковку с МКС днём позже.