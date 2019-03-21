Лидера "Ночных волков" внесли в санкционный список на Украине

Президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный как Хирург, попал в санкционный список на Украине.
Как сообщается на сайте лидера Незалежной Петра Порошенко, Хирургу в качестве санкций выбрано временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
Также лидера "Ночных волков" коснётся "предотвращение вывода капиталов за пределы Украины" и запрет на въезд на Украину.
Отмечается, что ограничительные меры в отношении Хирурга Киев ввёл на три года.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени