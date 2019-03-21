Лидера "Ночных волков" внесли в санкционный список на Украине

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Лидера "Ночных волков" внесли в санкционный список на Украине

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Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

Президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный как Хирург, попал в санкционный список на Украине.

Как сообщается на сайте лидера Незалежной Петра Порошенко, Хирургу в качестве санкций выбрано временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Также лидера "Ночных волков" коснётся "предотвращение вывода капиталов за пределы Украины" и запрет на въезд на Украину.

Отмечается, что ограничительные меры в отношении Хирурга Киев ввёл на три года.

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