Против жительницы Новочеркасска, растившей детей в антисанитарии, возбудили дело

В отношении женщины, которая растила двух своих детей в антисанитарии и без должного ухода, возбуждено уголовное дело.

Ранее в местных СМИ появилась информация о двух мальчиках, которые живут в антисанитарных условиях, а мать их не кормит и не лечит. Также сообщалось, что младший ребёнок отстаёт в развитии. Сейчас воспитанием детей занимаются отец и бабушка.

— В вышеуказанной семье дети воспитываются отцом и бабушкой. Условия проживания семьи нуждаются в улучшении санитарной обстановки, — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Уполномоченный по правам ребёнка Ростовской области Ирина Черкасова попросила мэра Новочеркасска Игоря Зюзина улучшить условия в квартире, где проживают дети, которые росли в антисанитарии из-за неисполнения своих обязанностей их матерью.