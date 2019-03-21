Бывший футболист сборной Колумбии арестован за перевозку наркотиков

Экс-игрок сборной Бразилии по футболу Джон Виафара был арестован по подозрению в причастности к наркоторговле.

Как сообщает El Espectador, решение задержать 40-летнего Виафару приняли в окружном суде американского штата Техас. Спортсмен обвиняется в том, что с 2008 по 2018 год был членом банды "Клан-дель-Гольфо", которая занималась доставкой крупных партий наркотиков.

Отмечается, что Виафару задержали 19 марта рядом с городом Кали после того, как экс-игрок сборной, будучи пьяным, попал в аварию.

Напомним, Джон Виафара провёл за сборную Колумбии 43 поединка, в которых отметился одним голом. В Европе он выступал за такие клубы, как испанский "Реал Сосьедад", английские "Саутгемптон" и "Портсмут". Виафара завершил карьеру в 2015 году.