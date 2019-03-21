Бывшего помощника Макрона обвинили в несанкционированном ношении оружия

Экс-помощнику президента Франции Эмманюэля Макрона Александру Беналля предъявили новые обвинения. Об этом сообщает France Info.

По предварительным данным, внимание следователей привлекло селфи с оружием, сделанное ещё в 2017 году.

Фотография стала основанием для обвинения в незаконном ношении оружия категории "B".

Кроме того, политика также обвинили в "умышленном насилии" и вмешательстве в деятельность спецслужб во время расследования инцидента, произошедшего на фоне парижской первомайской манифестации 2018 года.

Напомним, Беналля оказался в эпицентре скандала, когда в СМИ попало видео, где бывший советник Макрона избивает участника первомайской демонстрации во французской столице.