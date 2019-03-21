Лоза назвал ерундой сообщения о роспуске "Ленинграда"

Музыкант также предположил, что другие представители шоу-бизнеса будут только рады уходу Сергея Шнурова со сцены.

Российский певец Юрий Лоза в ответ на заявление лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова о прощальном туре группы отметил, что музыкальный "отряд не заметит потери бойца".

Напомним, директор "Ленинграда" отказалась комментировать эти слова Шнура, однако гитарист группы Дмитрий Гугучкин подтвердил, что она скоро прекратит существование.

— Свято место пусто не бывает, найдутся новые матерщинники. Мне абсолютно не интересно, уйдёт он или нет, — сказал в эфире НСН Лоза.

По его мнению, Шнуров, в отличие от Пастернака или Пушкина, не имеет поэтического таланта, а музыка "Ленинграда" — художественной ценности.

— А что тогда там есть? Мат есть, прикол, ржака. Может помочиться на первый ряд, может раздеться догола, — резюмировал автор хита "Плот".

Лоза также предположил, что другие представители шоу-бизнеса будут только рады уходу Шнурова со сцены.

— Шнуром больше, Шнуром меньше. Отряд не заметит потери бойца. Более того, многие будут рады — товарищи, которым он освободит дорожку. Тем, кто хочет такой же славы так же добиваться. Так что всё это ерунда, — добавил музыкант.

Стоит отметить, что Юрий Лоза не впервые критично оценивает творческую деятельность лидера "Ленинграда". Ранее музыкант заявил, что "если Шнур никого не обматерит со сцены — зрители скажут, что он их обманул". Также, по мнению Лозы, "Шнуров не принёс никакой пользы стране". Кроме того, музыкант сравнил спор Шнурова и депутата Госдумы Виталия Милонова с разборками "помоечных бомжей".

В ответ лидер "Ленинграда" в стихотворной форме высмеял любовь Лозы к комментированию.