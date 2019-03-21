Лоза назвал ерундой сообщения о роспуске "Ленинграда"

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Лоза назвал ерундой сообщения о роспуске "Ленинграда"

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Музыкант Юрий Лоза. Фото: © РИА "Новости"/Сергей Мамонтов

Музыкант также предположил, что другие представители шоу-бизнеса будут только рады уходу Сергея Шнурова со сцены.

Российский певец Юрий Лоза в ответ на заявление лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова о прощальном туре группы отметил, что музыкальный "отряд не заметит потери бойца".

Напомним, директор "Ленинграда" отказалась комментировать эти слова Шнура, однако гитарист группы Дмитрий Гугучкин подтвердил, что она скоро прекратит существование.

Свято место пусто не бывает, найдутся новые матерщинники. Мне абсолютно не интересно, уйдёт он или нет, — сказал в эфире НСН Лоза.

По его мнению, Шнуров, в отличие от Пастернака или Пушкина, не имеет поэтического таланта, а музыка "Ленинграда" — художественной ценности.

А что тогда там есть? Мат есть, прикол, ржака. Может помочиться на первый ряд, может раздеться догола, — резюмировал автор хита "Плот".

Лоза также предположил, что другие представители шоу-бизнеса будут только рады уходу Шнурова со сцены.

Шнуром больше, Шнуром меньше. Отряд не заметит потери бойца. Более того, многие будут рады — товарищи, которым он освободит дорожку. Тем, кто хочет такой же славы так же добиваться. Так что всё это ерунда, — добавил музыкант.

Стоит отметить, что Юрий Лоза не впервые критично оценивает творческую деятельность лидера "Ленинграда". Ранее музыкант заявил, что "если Шнур никого не обматерит со сцены — зрители скажут, что он их обманул". Также, по мнению Лозы, "Шнуров не принёс никакой пользы стране". Кроме того, музыкант сравнил спор Шнурова и депутата Госдумы Виталия Милонова с разборками "помоечных бомжей".

В ответ лидер "Ленинграда" в стихотворной форме высмеял любовь Лозы к комментированию.

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