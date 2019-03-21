Аваков признался, что тоскует о годах в стройотрядах СССР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что с ностальгией вспоминает юношеские годы и время, которое провёл в стройотрядах. Об этом он рассказал журналисту Дмитрию Гордону.

— Я тоскую по юности — да. По студенческим годам — да. По похоронам (Генсека ЦК КПСС Леонида. — Прим. Лайфа) Брежнева — нет. По юности в стройотрядах — да, — признался глава МВД.

Как писал Лайф, ранее Аваков заявил, что нужно уважать украинцев, привыкших думать и говорить на русском языке.