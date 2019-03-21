В Новой Зеландии запретили продажу штурмовых и полуавтоматических винтовок

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об ужесточении закона о продаже и эксплуатации оружия. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте издания New Zealand Herald.

— Спустя шесть дней после теракта мы объявляем о запрете на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца, — отметила Ардерн.

При этом она добавила, что соответствующий закон планируется ввести до 11 апреля.

Глава полиции Новой Зеландии Стюарт Нэш подчеркнул, что хотел бы напомнить о том, что "обладание огнестрельным оружием в Новой Зеландии — привилегия, а не право".

Как писал Лайф, закон о контроле за оружием решили изменить после недавнего теракта в Крайстчерче, в ходе которого жестоко расстреляли 50 человек.

Напомним, 15 марта преступники ворвались в две мечети в Новой Зеландии, открыли стрельбу и транслировали бойню в Интернете. Был арестован 28-летний Брентон Таррант, его считают виновником обоих нападений.