Автомобили Volvo будут контролировать опьянение водителя

Все автомобили Volvo, выпущенные с 2020 года, будут оснащены специальными камерами, которые позволят выявить опьянение или усталость водителя. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

— Эффективным инструментом в борьбе с вождением в нетрезвом виде и невнимательностью за рулём Volvo Cars считает встроенные в автомобиль камеры и иные сенсоры, которые будут постоянно анализировать поведение водителя, — отмечают представители Volvo.

Согласно пресс-релизу, если водитель "в силу невнимательности или опьянения будет игнорировать сигналы автомобиля об опасности", то система автоматически включит "ассистентов", которые могут самостоятельно снизить скорость автомобиля, припарковать его в безопасном месте и даже вызвать экстренные службы.

Напомним, в начале марта компания Volvo объявила о том, что с 2020 года ограничит максимальную скорость своих автомобилей до 180 км/ч.