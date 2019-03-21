ФРС США не планирует повышать ставку в 2019 и 2021 годах

Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центробанка, не планирует повышать ставки в 2019 и 2021 году. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

При этом авторы заявления уточнили, что повышение ставки планируется лишь в 2020 году.

До тех пор она сохранится на прежнем уровне — 2,25–2,5%.

Кроме того, в документе отметили, что "последние указатели демонстрируют замедление роста доходов семей и инвестиций в капитальные активы в первом квартале".

Как писал Лайф, "мягкая" политика ФРС привела к укреплению рубля.