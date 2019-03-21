СМИ: Абэ планирует в апреле встретиться в США с Трампом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце апреля может приехать с визитом в США и провести встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японские СМИ.

По предварительным данным, в ходе встречи лидеры стран уделят внимание сотрудничеству в сфере внешней торговли, а также взаимодействию с Северной Кореей после последнего неудачного саммита США и КНДР.

Кроме того, ожидается, что во время встречи обсудят и подготовку визита Трампа в Японию.

Как писал Лайф, ранее журналисты высказали предположение, что американский лидер может приехать в Японию с 25 по 28 мая.