СМИ сообщили о планах Ким Чен Ына посетить Россию

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СМИ сообщили о планах Ким Чен Ына посетить Россию

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Ким Чен Ын. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в скором времени посетить Россию. Об этом сообщает южнокорейское издание The Dong-a Ilbo.

Отмечается, что визит северокорейского лидера связан с желанием "продемонстрировать тесные связи с Москвой на фоне сорвавшегося саммита с президентом США Дональдом Трампом".

Напомним, 28 февраля Ким Чен Ын и Трамп досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. После этого глава Белого дома рассказал, что американские санкции против КНДР останутся в силе.

Позже Трамп заявил, что причиной срыва переговоров стали слушания в конгрессе по делу его бывшего адвоката Майкла Коэна.

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