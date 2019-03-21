В ЛНР рассказали о вспышке чесотки в рядах ВСУ

Более полусотни солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) заболели чесоткой. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
— Только за последние четыре дня в лечебные учреждения поступило более 50 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады, — приводит слова Марочко Луганский информационный центр (ЛИЦ).
Также он отметил, что причиной этому стали "невыносимые условия службы" и некомпетентность командования.
Ранее в ЛНР сообщили о продовольственных проблемах украинских силовиков. В частности, отмечалось, что бойцов ВСУ кормят просроченными консервами.
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