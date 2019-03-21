СМИ: Владелец "Морского старта" отменил заказ на украинские ракеты "Зенит"

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СМИ: Владелец "Морского старта" отменил заказ на украинские ракеты "Зенит"

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Фото: © S7Space

Российская компания S7 Space планирует расторгнуть контракт с украинским заводом "Южмаш" на производство 12 ракет-носителей "Зенит", сообщает РИА "Новости".

— Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение "Южмаш" о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта, — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что информацию подтвердил и представитель S7 Space. По его словам, производство будет заморожено в апреле. В то же время в пресс-службе компании сообщили, что контракт действителен, но не рассказали о его перспективах.

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