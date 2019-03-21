В Рязани задержан мужчина, находившийся в розыске за убийство трёх человек

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В Рязани задержан мужчина, находившийся в розыске за убийство трёх человек

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Рязанская полиция задержала мужчину, находившегося в федеральном розыске за убийство с особой жестокостью трёх человек. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Отмечается, что преступление подозреваемый совершил ещё в 2004 году в одной из стран СНГ. Вместе с двумя подельниками он проник в дом предпринимателя, убил мужчину, а также его жену и несовершеннолетнюю дочь и похитил из квартиры 10 тысяч долларов.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в одну из стран СНГ.

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