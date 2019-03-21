На Курилах объявили штормовое предупреждение

На острове Кунашир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) в связи с прохождением циклона на 22 марта было объявлено штормовое предупреждение.
— Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию, — указывается в сообщении региональной пресс-службы МЧС.
Как отмечают синоптики, 22 марта на Кунашире можно ожидать сильные осадки. Также прогнозируются плохая видимость и штормовой ветер скоростью до 25 метров в секунду.
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