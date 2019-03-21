Синоптики сообщили о понижении температуры в Москве 21 марта

Погоду в Москве и Московской области 21 марта определит североатлантический циклон — температура незначительно снизится, небо над регионом затянут облака, возможны небольшие осадки. Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".
— В Москве облачно, небольшие осадки. Температура воздуха днём в столице +2…+4°, в Подмосковье 0…+5°. Ветер юго-западный, западный, 3–8 м/с, — говорится в сообщении погодного центра.
По данным метеорологов, атмосферное давление в течение дня практически не будет меняться и составит в среднем 749 мм ртутного столба.
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