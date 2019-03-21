В Крыму сравнили санкции Украины с лаем Моськи

Санкции, введённые Украиной против жителей Крыма, это мелочь, на которую не стоит обращать внимания. Такое заявление сделал первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс, комментируя очередные ограничительные меры, которые ввёл Киев в отношении жителей полуострова.
— Нам от их санкций ни холодно ни жарко. Есть хорошая басня Крылова "Слон и Моська". Вот и эти санкции вызывают лишь смех, словно Моська лает на слона, — цитирует Фикса РИА "Новости".
Он также отметил, что пока Запад и Украина накладывают санкции на Россию, на полуострове строится мост через Керченский пролив, открылись две новые ТЭС и в целом регион становится востребованным у иностранных делегаций и туристов.
Как сообщал Лайф, ранее Украина ввела санкции в отношении российских физических и юридических лиц, причастных к инциденту в Керченском проливе, строительству моста через него, а также выборам в Донбассе.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% голосовавших отдали голос за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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