В Крыму сравнили санкции Украины с лаем Моськи

В правительстве республики отметили, что полуостров стремительно развивается, несмотря на все ограничительные меры.

Санкции, введённые Украиной против жителей Крыма, это мелочь, на которую не стоит обращать внимания. Такое заявление сделал первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс, комментируя очередные ограничительные меры, которые ввёл Киев в отношении жителей полуострова.

— Нам от их санкций ни холодно ни жарко. Есть хорошая басня Крылова "Слон и Моська". Вот и эти санкции вызывают лишь смех, словно Моська лает на слона, — цитирует Фикса РИА "Новости".

Он также отметил, что пока Запад и Украина накладывают санкции на Россию, на полуострове строится мост через Керченский пролив, открылись две новые ТЭС и в целом регион становится востребованным у иностранных делегаций и туристов.

Как сообщал Лайф, ранее Украина ввела санкции в отношении российских физических и юридических лиц, причастных к инциденту в Керченском проливе, строительству моста через него, а также выборам в Донбассе.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% голосовавших отдали голос за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".