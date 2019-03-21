В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве двух человек на кладбище

Читайте также

В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве двух человек на кладбище

14

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

По информации следователей, подозреваемый расстрелял своих жертв во время конфликта.

Челябинская полиция задержала мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. Согласно заявлению, опубликованному на сайте СУ СК РФ по региону, 20 марта на территории городского Успенского кладбища были обнаружены тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями. Отмечается, что преступление было раскрыто "по горячим следам".

Мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, произвёл несколько выстрелов из огнестрельного оружия, ставших причиной смерти потерпевших, — говорится в сообщении.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу и предъявлении ему обвинения. Следственные действия продолжаются.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×