ВВС США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52

Американские СМИ охарактеризовали переброску самолётов "сигналом для России" в честь пятой годовщины воссоединения с Крымом.

Пентагон перебросил из американского штата Луизиана в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52. Как поясняет CNN, это было сделано для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнёрами по НАТО.

Самолёты прибыли на британскую авиабазу Фэйфорд в конце прошлой недели, а в понедельник совершили несколько полётов над Норвежским, Балтийским, а также Средиземным морями, в том числе недалеко от границ России. В американской телекомпании передислокацию бомбардировщиков назвали "сигналом для России" в честь пятой годовщины воссоединения с Крымом.

Отметим, американские военные самолёты неоднократно приближались к российским границам и вели разведку вдоль них. Например, только за последнюю неделю февраля было зафиксировано 15 таких полётов. Истребителям ВКС РФ трижды приходилось подниматься в воздух, чтобы не допустить пересечения государственной границы. Подробнее о том, кто и как ведёт разведку у российских территорий, читайте в материале Лайфа.