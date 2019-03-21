Стало известно о миллиардных долгах Центра Хруничева

Задолженность Центра имени М.В. Хруничева составляет 84 миллиарда рублей. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал генеральный директор центра Алексей Варочко.

— На сегодняшний день с учётом всех вопросов, которые есть у нас, мы должны в общей сложности 84 млрд рублей, — заявил Варочко.

Он отметил, что сотрудники предприятия понимают, что необходимо сделать в 2019 году для уменьшения долговой нагрузки.

Варочко уточнил, что с момента, как он пришёл на предприятие, число просроченных этапов сократилось в 16,5 раза — с 297 до 18. Кроме того, почти погашены долги по дебиторской задолженности перед Министерством обороны.

В 2019 году Центр имени Хруничева планирует закрыть перед "Роскосмосом" накопленные за 2011—2016 годы долги.

Как ранее писал Лайф, в Москве на базе ГКНПЦ им. Хруничева будет создан Национальный космический центр. Его площадь составит около 250 тысяч квадратных метров.