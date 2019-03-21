Из банковской ячейки в центре Москвы похитили почти 28 млн рублей

Владелец обнаружил пропажу денежных средств на следующий день после их размещения в депозитарии банка.

Неизвестный похитил почти 28 миллионов рублей из банковской ячейки в центре столицы, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

В правоохранительные органы обратился мужчина 1978 года рождения с заявлением о пропаже крупной суммы денег из отделения банка Тверского района.

По заявлению мужчины, он арендовал 19 марта сейфовую ячейку, в которую поместил 27 миллионов 818 тысяч рублей. Однако на следующий день он обнаружил, что в ячейке денег нет. По словам потерпевшего, доступ имело одно доверенное лицо, на которое было оформлено право единоличного посещения депозитария, но ключи этому человеку не выдавались.

Теперь сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причастных к краже денег.

Ранее Лайф писал об инциденте с пропажей денег из депозитария одного из отделений Сбербанка в столице.