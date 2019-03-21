СМИ сообщили об обысках в центре питания Универсиады-2019 в Красноярске

По предварительной информации, следственные мероприятия проводят сотрудники ФСБ и полиции.

В центр питания Универсиады-2019 в Красноярске пришли сотрудники ФСБ и полиции для проведения обысков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

— Проводится обыск. Его проводят сотрудники ОБЭП и ФСБ. Мероприятия проводятся в рамках оперативно-разыскных мероприятий, — сказал собеседник агентства.

Официальные представители ФСБ и МВД пока воздерживаются от комментариев о данной информации.

Отметим, ранее руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Валерий Захаров заявлял, что намерен обратиться в правоохранительные органы. Чиновник подозревал центр питания Универсиады-2019 в нарушении антимонопольного законодательства.