СМИ сообщили об обысках в центре питания Универсиады-2019 в Красноярске

В центр питания Универсиады-2019 в Красноярске пришли сотрудники ФСБ и полиции для проведения обысков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
— Проводится обыск. Его проводят сотрудники ОБЭП и ФСБ. Мероприятия проводятся в рамках оперативно-разыскных мероприятий, — сказал собеседник агентства.
Официальные представители ФСБ и МВД пока воздерживаются от комментариев о данной информации.
Отметим, ранее руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Валерий Захаров заявлял, что намерен обратиться в правоохранительные органы. Чиновник подозревал центр питания Универсиады-2019 в нарушении антимонопольного законодательства.
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