Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро чемпионата мира

Российские спортсмены набрали 228,47 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японском городе Сайтама.

Первое место заняли представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун — они набрали 234,84 балла. Бронза чемпионата мира, как и серебро, досталась российским фигуристам: по сумме двух программ Наталья Забияко и Александр Энберт набрали 217,98 балла.

Отметим, после своего проката Тарасова и Морозов по сумме двух программ установили новый мировой рекорд, однако его обновила взявшая золото чемпионата мира китайская пара.

Напомним, в январе Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми на чемпионате Европы.