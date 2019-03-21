Парапланерист едва не сбил хищную птицу во время полёта – видео

По словам спортсмена, птица не обратила внимания на его попытки отогнать её от летательного аппарата.

Парапланерист Алекс Колбек чуть не столкнулся с птицей, когда совершал полёт. Об этом сообщает американское информационное агентство UPI. Видеозаписью происшествия мужчина поделился в Сети.

Инцидент произошёл в горном регионе Органья в Испании. По словам Колбека, он спускался на летательном аппарате вместе с друзьями, когда заметил вдалеке крупную хищную птицу, которая приближалась к нему на высокой скорости.

Колбек заявил, что огромная птица была очень похожа на стервятника.

Парапланерист пытался отпугнуть птицу громкими криками, но она пролетела мимо всего в нескольких сантиметрах от лётного транспортного средства, чудом избежав столкновения.

Колбек рассказал, что за долгое время полётов на параплане он не раз сталкивался с хищными птицами и стервятниками, однако подобный случай произошёл с ним впервые.

— Здорово делить с птицами воздушное пространство, даже если они иногда не понимают, что происходит, — добавил мужчина.

Ранее Лайф писал о том, что россиянин погиб во время одиночного полёта на параплане в городе Покхара в центральной части Непала. Сразу после взлёта у мужчины начались проблемы с контролем над управлением.