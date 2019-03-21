Названы самые "трудолюбивые" и "ленивые" регионы России

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Названы самые "трудолюбивые" и "ленивые" регионы России

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В среднем мужчины в стране работают больше женщин — 38,7 и 35,4 часа в неделю соответственно.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы с наибольшей продолжительностью рабочей недели. Об этом сообщает RT.

Самые трудолюбивые россияне живут в Севастополе и работают по 39 часов в неделю. Рабочая неделя жителей Калмыкии, Воронежской области и ЕАО длится 38,8 часа.

Самые "ленивые" регионы страны — республики Алтай, Карелия и Коми. Жители Алтая работают по 32,9 часа в неделю, Карелии — по 33,4 часа еженедельно. Рабочая неделя жителей Коми длится 34,1 часа.

По словам профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, на такую статистику влияют разные факторы. Значение имеют как возрастной состав структуры рабочей силы, так и климатические особенности каждого региона.

Ранее Лайф писал, что в Росстате назвали самые популярные "женские" профессии.

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